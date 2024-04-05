05 Nis 2024 - 09:37- Siyaset G:

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'da kritik temaslar

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NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'da kritik temaslar mask
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Önceki dönem Dışişleri Bakanı olan Alanyalı Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın hayata geçirdiği projeler, iki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirlikleri, uluslararası parlamento kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Azerbaycan karşıtı önyargılı tutumu gibi konular ele alındı.

Bölgesel istikrar ve güvenliğin önemine değinen Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın istikrarı ve kalkınması sadece bölge için değil, Avrupa ve Asya için de önemlidir. Maalesef başta Fransa olmak üzere bazı ülkeler Ermenistan'ı olumsuz etkiliyor. Ancak Azerbaycan yalnız değil. Türkiye barışı destekliyor ve kardeş ülke olarak Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Azerbaycan Milli Meclisi'nde NATO PA ve AKPM heyetleriyle ayrı ayrı toplantılar yaptı.

Çavuşoğlu Bayramov'la görüştü

Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mevcut ittifak ilişkilerinden kaynaklanan konuların yanı sıra 2. Karabağ Savaşı sonrası bölgede yaşanan mevcut durum ele alındı.

Bayramov, bulunduğu tüm görevlerde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik ve dostluk ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Çavuşoğlu Türk turizmcilerle bir araya geldi

Çavuşoğlu, bir fuar vesilesiyle Bakü'de bulunan Türk turizm şirketlerinin yetkilileriyle de görüştü.

Türkiye'den yaklaşık 60 otel ve turizm şirketi temsilcisine yönelik konuşan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda olduğu gibi turizm alanında da ileri seviyede olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, milli güreşçilerle buluştu

Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'da başlayacak Avrupa Olimpiyat Elemeleri için mücadele edecek milli güreşçilerle de bir araya geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almaya çalışacak sporcularla sohbet eden Çavuşoğlu, milli güreşçilere başarılar diledi. Görüşmede, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da hazır bulundu.

Çavuşoğlu'na, Azerbaycan temaslarında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti.

Kaynak: AA

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05 Nis 2024 - 09:37 - Siyaset

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