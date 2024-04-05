İSTANBUL, BAĞCILAR'da seyir halindeki lüks otomobil alevlere teslim oldu. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu Bağcılar mevkiinde ilerleyen, Fikret K. kontrolündeki 34 HTN 791 plakalı lüks otomobilin motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çektikten kısa süre sonra otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yangı sonrası araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ve araç kameralarıyla görüntülendi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.