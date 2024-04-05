- Asayiş

Lüks otomobil alevlere teslim oldu

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Seyir halindeki lüks otomobil alevlere teslim oldu. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Lüks otomobil alevlere teslim oldu
Lüks otomobil alevlere teslim oldu
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 İSTANBUL, BAĞCILAR'da seyir halindeki lüks otomobil alevlere teslim oldu. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu Bağcılar mevkiinde ilerleyen, Fikret K. kontrolündeki 34 HTN 791 plakalı lüks otomobilin motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çektikten kısa süre sonra otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yangı sonrası araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ve araç kameralarıyla görüntülendi.

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05 Nis 2024 - 09:26 DHA İstanbul- Asayiş

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