Kredi kartı limitleri o seviyeye düşecek: Vatandaş kara kara düşünüyor...

Türkiye’de hayata geçirilen yeni ekonomik sıkılaşma sürecinin hızlanmasıyla politika faizleri yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi.

İktisatçı Hayri Kozanoğlu, yerel seçimlerin ardından kredi kartlarına getirilecek kısıtlamaları resmi X hesabından paylaştı.

Kozanoğlu konu ile ilgili olarak “Seçimler sonrası kredi kartlarının faizlerini artırma, limitlerini daraltma, asgari ödeme oranlarını yükseltme gibi adımlar atılacak. Akut borç ödeme sorunları boy gösterecek. Dinamik bir toplumsal direniş biçimi olarak “borçlular hareketinin” çok ciddi potansiyeli bulunuyor!” İfadelerini kullandı.

Kısa süre önce Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ neticesinde, nakit avans işlemlerine uygulanan faiz oranlarını daha da arttırıldı. TCMB, yeni bir karar alma aşamasında. Bu hazırlığın sonunda ise tüm kart limitlerini düşürülmesi planlanıyor.

BDDK'nın sınırlamalarına karşın, bütün bankaların bireysel müşterilerine yönelik kredi kartı faizlerini aylık kazancın 10 katına kadar çıkardığını belirten uzmanlar, yapılması planlanan bu yeni düzenlemelerin ardından milyonlarca kart limitinde değişikliğe gidilmesi ve kart limitlerinin aylık kazancın 4 katı olarak sabitlenmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber