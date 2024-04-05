Amazon yüzlerce çalışanını kovdu: Bakın sebebi neymiş...

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Amazon, bulut bilişim, satış ve pazarlama ile mağazalar departmanlarında çalışan yüzlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Amazon, bir yılı aşkın süredir devam eden toplu işten çıkarmaların ardından personel sayısını azaltmaya devam ediyor. 2022'nin sonunda başlayan ve 2023'e kadar devam eden bu süreç, şirketin tarihindeki en büyük işten çıkarmaları arasında yer alıyor. Bu süre zarfında Amazon, neredeyse her alanında 27.000'den fazla kişiyi işten çıkardı.

Amazon, bu yılın başından itibaren Twitch, Audible, Buy with Prime, Prime Video ve MGM Studios gibi birimlerinde çalışanları işten çıkardı. Bu durum, şirketin stratejik değişiklikler yaparak kaynaklarını yeniden dağıtmaya çalıştığını ve iş gücünde dengesizlikleri gidermeye çalıştığını gösteriyor.

Kaynak: Kamu Son Haber