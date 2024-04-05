- Ekonomi

THY çıldırdı! Bayram biletlerinde inanılmaz indirim...

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Türk Hava Yolları (THY), yeni bir ucuz bilet kampanyası kapsamında on binlerce bileti satışa çıkardığını açıkladı.

THY çıldırdı! Bayram biletlerinde inanılmaz indirim... mask
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Türk Hava Yolları, yurt içi seyahatler için özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. 4-5 Nisan 2024 tarihlerinde geçerli olan bu kampanya kapsamında, 799 liradan başlayan fiyatlarla toplam 80 bin bilet satışa sunulacak.

Türk Hava Yolları'nın düzenlediği kampanya kapsamında satın alınan biletlerle, 1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilebilecek.

Kampanya kapsamında Satışa çıkarılan biletlerin ücretleri şu şekilde belirlendi: Tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ExtraFly paketinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları için 1.179 TL, PrimeFly paketinde ise 1.249 TL olarak fiyatlandırıldı. Bu fırsatlarla dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL oldu.

THY çıldırdı! Bayram biletlerinde inanılmaz indirim...

Kaynak: Kamu Son Haber

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05 Nis 2024 - 03:36 - Ekonomi

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