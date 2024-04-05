- Ekonomi

Altında yeni dönem için hazırlıklara başlandı: Artık böyle satışa çıkacak...

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Türk lirası cinsinden gram altın GRAMXAUT (Tehter Gold) alım-satımına 4 Nisan itibari ile başlandı. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu yöntemde altın alım satımında gün ve saat farkı ortadan kalkacak.

Altında yeni dönem için hazırlıklara başlandı: Artık böyle satışa çıkacak... mask
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Dünyanın en eski ve en güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilen " altın", artık Türk lirası cinsinden ve gram altın olarak Türkiye'de ilk kez CoinTR'de tarafından listelenmeye başladı. GRAMXAUT (Tehter Gold) ile gram altına yatırım yapma ve alım-satım fırsatı CoinTR'de 4 Nisan'da başladı.

Dijital Geleceğin Merkezi olma mottosuyla yola çıkan ve ekosisteme yenilikçi yaklaşımla yaratıcı ürünler sunan CoinTR, şimdi de Türkiye'de altın yatırımcısını mutlu edecek bir listelemeye imza attı.

Artık gram altın yatırımı mesai saati kavramından çıkarak 7 gün 24 saat ulaşılır hale geliyor. Uluslararası altın fiyatına dayalı bir emtia tokenı olan GRAMXAUT (Tehter Gold) listelemesi ile yatırımcılar Türk lirası cinsinden gram altın yatırımlarını daha kolay yapabilecek.

Altında yeni dönem için hazırlıklara başlandı: Artık böyle satışa çıkacak...

Kaynak: Kamu Son Haber

# türkiye, Bir, başladı, yatırım, altın

05 Nis 2024 - 03:20 - Ekonomi

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