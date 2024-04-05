Altında yeni dönem için hazırlıklara başlandı: Artık böyle satışa çıkacak...

Dünyanın en eski ve en güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilen " altın", artık Türk lirası cinsinden ve gram altın olarak Türkiye'de ilk kez CoinTR'de tarafından listelenmeye başladı. GRAMXAUT (Tehter Gold) ile gram altına yatırım yapma ve alım-satım fırsatı CoinTR'de 4 Nisan'da başladı.
Dijital Geleceğin Merkezi olma mottosuyla yola çıkan ve ekosisteme yenilikçi yaklaşımla yaratıcı ürünler sunan CoinTR, şimdi de Türkiye'de altın yatırımcısını mutlu edecek bir listelemeye imza attı.
Artık gram altın yatırımı mesai saati kavramından çıkarak 7 gün 24 saat ulaşılır hale geliyor. Uluslararası altın fiyatına dayalı bir emtia tokenı olan GRAMXAUT (Tehter Gold) listelemesi ile yatırımcılar Türk lirası cinsinden gram altın yatırımlarını daha kolay yapabilecek.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.