Emekliler için son viraj: Maaşlar belli oluyor! İşte masadaki rakam...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan son açıklamaya göre, mart ayı enflasyon oranının yüzde 3,16 olarak gerçekleştiği bildirildi. Böylece kamu görevlileri ve emekliler için yılın ilk üç ayına ilişkin yüzde 15,05'lik bir maaş artışının kesinleşmesine yol açtı.

Mart ayı itibarıyla, aylık enflasyon yüzde 3,16 ve yıllık enflasyon ise yüzde 68,50 olarak kaydedildi. TÜİK'in verilerine göre, üç aylık toplam enflasyon oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı. Kamu çalışanları ve emekliler, her yıl ocak ve temmuz aylarında uygulanan maaş zammıyla, ocak için yüzde 6,70, şubat için yüzde 4,53 ve mart için yüzde 3,16 oranında enflasyon farkı elde ettiler. Böylece, üç aylık dönem için toplamda yüzde 15,05'lik bir enflasyon ayarlaması almış oldular.



Emekli maaşlarına yapılacak nihai ayarlama, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri ile netleşecek. Temmuz ayında, en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira yeniden değerlendirilecek. Ayrıca, kamu görevlileri ve emeklilerinin maaşlarına, toplu sözleşme zammı da eklenecek. 2024 yılının ilk yarısında, enflasyon oranlarına ek olarak yüzde 15'lik bir artış daha yapılması planlanıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber