05 Nis 2024 - 01:48- Ekonomi G:

Yatırımcılar dikkat! Aman paranız içerde kalmasın: Borsa için son günler...

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Yatırımcılar, "Borsa İstanbul Pazartesi ve Salı açık mı, kapalı mı?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Bayram öncesi parasını almak isteyen Borsa İstanbul yatırımcıları için son gün bugün.

Yatırımcılar dikkat! Aman paranız içerde kalmasın: Borsa için son günler... mask
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Ramazan Bayramı öncesi Borsa İstanbul'un çalışma takvimi belli oldu. Bayramda, Borsa İstanbul özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde faaliyet gösterecek. Buna göre, borsada 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem yapılabilecek. Borsada işlemler 15 Nisan Pazartesi tarihi itibarıyla yeniden başlayacak.

BUGÜN SON GÜN

Alınan bilgiye göre Borsa İstanbul'da hisse veya fonları bulunan ve bayram ya da başka bir nedenle acil nakde ihtiyaç duyanlar, 15 Nisan 2024 tarihine kadar takas işlemlerinin gerçekleşmesini beklememek için bugün (04/04/2024) hisse ve fonlarını satması gerekiyor.

9 Nisan 2024 tarihinde Borsa İstanbul, saat 13:00'a kadar açık olacak olmasına rağmen takas işlemlerinin gerçekleşmeyeceği için takasların 8 Nisan 2024 tarihine kadar sonuçlanması gerekiyor. Bu sebeple, bugün hisse ve fon satışlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse Borsa İstanbul'da A hissesinin sahibi olan biri kişi bugün itibarıyla hisseyi satarsa bugün, yarın ve Pazartesi günü takas işlemlerine tabi olacak ve Pazartesi günü hisse karşılığı olan para hesabına geçmiş olur.

Takas işlemleri 3 gün sürüyor ve 3'üncü günde sabah saatlerinde hisse senedi paraları hesaba geçerken, fon paraları ise öğlenden sonra saat 15:30 gibi hesaba yansımış oluyor.

Yatırımcılar dikkat! Aman paranız içerde kalmasın: Borsa için son günler...

Kaynak: Kamu Son Haber

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05 Nis 2024 - 01:48 - Ekonomi

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