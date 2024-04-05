Bakanlık alarm verdi: O ilaç için toplatma kararı! Ölümcül etkisi var...

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), üç farklı göz jelinin içerisinde, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar için ölümcül olabilen antibiyotiğe dirençli bir böcek olan "burkholderia cepacia" bulunduğunu açıkladı.

Bu duyuruyla birlikte, AaCarb, Aacomer ve Purpotics göz damlaları gibi ürünler 23 Kasım 2023 tarihinde geri çağrıldı.

Göz kuruluğu yaşayan kişilere reçete edilen bu jellerin içerisinde bulunan kontamine maddeler nedeniyle, Ekim-Kasım 2023 döneminde salgın zirveye ulaştı. Ancak Ocak 2024'ten bu yana yeni vaka sayısında belirgin bir azalma yaşandı.



UKHSA tarafından yapılan testler, kontamine karbomer içeren kayganlaştırıcı göz ürünlerinin salgının kaynağı olduğunu doğruladı. 21 Mart 2024 itibarıyla, salgınla ilişkili 52 doğrulanmış vaka ve 6 olası vaka bulunuyor.

Ölen kişi hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, yetkililer kontamine göz jellerinin ölüme neden olduğunu düşündüklerini belirtti.

İlaçlar Hindistan'daki Indiana Ophthalmics adlı bir şirket tarafından üretilmişti.

Salgın nedeniyle 11 kişi göz enfeksiyonu geçirirken, bazılarında göz küresinde ülser gelişirken, diğerlerinde ise konjonktivit ve derin doku enfeksiyonu gibi ciddi sorunlar yaşandı. Bu hastaların en küçüğü bir bebekken, en yaşlısı ise 91 yaşındaydı.

Kaynak: Kamu Son Haber