Araç sahiplerini sevindiren haber: Bayram boyunca bunlar ücretsiz olacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı süresince Karayollarına Bağlı köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu. Ancak özel işletmeler dahilindeki köprü ve otoyollardan ücret alınmaya devam edecek.
Bayram tatili ile birlikte yap-işlet-devret projeleri hariç diğer otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü ücretsiz kullanılacak.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.