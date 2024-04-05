Araç sahiplerini sevindiren haber: Bayram boyunca bunlar ücretsiz olacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı süresince Karayollarına Bağlı köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu. Ancak özel işletmeler dahilindeki köprü ve otoyollardan ücret alınmaya devam edecek.

Bayram tatili ile birlikte yap-işlet-devret projeleri hariç diğer otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü ücretsiz kullanılacak.

Kaynak: Kamu Son Haber