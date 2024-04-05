Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bugün açıklanıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) sonuçlarının bugün ilan edileceğini açıkladı. Bakan Koca, YDUS sonuçlarının 5 Nisan'da sabah saat 10.00 itibarıyla erişime açılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav Sonuçları yarın, 5 Nisan Cuma günü, saat 10.00’da açıklanıyor, hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.



YDUS SINAVI NEDİR?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, ya da kısaca YDUS, tıp alanında daha ileri düzeyde uzmanlık eğitimi almayı hedefleyen hekimler için önemli bir adımdır. Bu sınav, Türkiye'de Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi gibi kurumlarında gerçekleştirilmektedir.

Adaylar, bu sınavı başarıyla geçtiklerinde, tıbbın çeşitli yan dallarında uzmanlık eğitimi alma şansını elde ederler. YDUS, genellikle yılda bir kez düzenlenirken, bazı durumlarda iki kez de gerçekleştirilebilmektedir. Sınavın organizasyonu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber