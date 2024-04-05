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Bu başarı tesadüf değil

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Trendyol Süper Lig'in son haftalarına damga vuran temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligde son 5 sezonun en çok puan toplayan ekipleri arasında 6. sırada yer aldı

Bu başarı tesadüf değil mask
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasını 42 puanla 9. sırada tamamlayarak yükselişini sürdürdü. Ligde 4 haftadır üst üste kazanan turuncu yeşilli ekibin başarısı, tesadüf olmadığını da gösterdi. Temsilcimiz, Trendyol Süper Lig'in son 5 sezonunda en çok puan toplayan takımlar arasında 6. sırada yer almayı başardı. Corendon Alanyaspor'un söz konusu sürede 261 puan toplayarak 6. sırada yer aldığı listede, en çok puan toplayan ekip Fenerbahçe (367) olurken, 2. Galatasaray (361), 3. Beşiktaş (329), 4. Trabzonspor (323) ve 5. Başakşehir (286) oldu.

SIRADA CİMBOM VAR


Turuncu yeşilli ekip bu sezon ise ligin son haftalarında adeta fırtına gibi esiyor. Son 4 haftada 4 galibiyet alarak 42 puana ulaşan temsilcimiz, son oynadığı 9 maçta ise tek yenilgi alarak iyi bir performans sergiledi. Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü lider Galatasaray'ı Alanya'da ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada galibiyeti hedefleyen Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in şampiyonunu belirleyen takım olmak istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Bu başarı tesadüf değil

Kaynak: Spor SERVİSİ

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05 Nis 2024 - 01:35 - Spor

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