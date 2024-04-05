Anlamlı etkinlik

‘Onlar Bize Emanet’ anlayışıyla her zaman sokak hayvanlarının yanında olan Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde de farkındalık etkinliği düzenledi. Cikcilli Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen etkinliğe Alanya Belediye Başkan Vekili Ali Yenialp, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, protokol üyeleri, hayvan dostları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.



‘YILIN BİR GÜNÜ DEĞİL HERGÜN ONLARIN YANINDAYIZ’



Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı yaptığı konuşmada "Dünya Sokak Hayvanları Günü başta olmak üzere yılın her gününde sokak hayvanlarını önemsemek ve onları görmezden gelmemek gerekiyor. Beslenmeleriyle ilgilenmek dışında hayvanları koruma altına alarak hasta ve yaşlı hayvanların tedavi ve bakımlarını üstlendiğimiz Alanya Belediyesi Demirtaş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde onların refahı için gereken tüm şartları zorlayarak kendilerini güvenli bir ortamda hissettirmeyi amaç edindik. ‘Onlar Bize Emanet’ diyerek bu anlayışla da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrencilere, öğretmenlere ve hayvanseverlere protokol üyeleri tarafından su kabı, kedi evi ve mama hediye edildi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi