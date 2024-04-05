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KGK Diyarbakır'da iftar buluşması gerçekleştirdi

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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Türkiye genelinde medya mensuplarıyla bölgesel iftar buluşmalarını Güneydoğu Anadolu ile sürdürdü

KGK Diyarbakır'da iftar buluşması gerçekleştirdi mask
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GELENEKSEL olarak düzenlenen KGK bölgesel iftar buluşmasının beşincisi Diyarbakır’da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti lokalinde, KGK Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Çakan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. İftar davetine Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in yanısıra KGK İl Temsilcileri Mehmet Çakan (Diyarbakır), Adnan Avuka ( Mardin), Celal Çiftçi (Şanlıurfa), Ercan Arslan (Batman) ve Halil Coşkun Azizoğlu (Şırnak) ile bu illerden KGK üyeleri ve yerel medya mensupları da katıldı. İftarda bir konuşma yapan KGK İl Temsilcisi Mehmet Çakan, Diyarbakır’da bölgeden gelen gazeteci meslektaşlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


DİM: SORUNLAR VAR, ÇÖZÜM DE VAR


KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise Anadolu basınının yaşadığı sorunları ve çözümü konusundaki çabalarını anlatan bir konuşma yaptı.


Anadolu Basını seçilmiş temsilcisi olarak Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi de olan Dim, yerel basının yaşadığı sorun ve sıkıntılardan hem haberdar olduğunu hem de bizzat bu sıkıntıları yaşadığını da kaydederek şöyle konuştu:
“Dijital devrimin ve reformun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dijitalleşme ile birlikte basın sektöründe büyük bir dönüşüm başladı. Bu dönüşüm hem önemli gelişmeleri hem de sancılı bir süreci yaşamamıza neden oluyor. Ama biz hakkaniyetli bir süreçten yanayız. Kriterleri yerine getiren her medya kuruluşunun, rasyonel bir değerlendirme ile kendi imkanları ölçüsünde, adil ve adaletli bir şekilde resmi ilan alabilmesini savunuyoruz. Basın İlan Kurumu’nun kuruluş amacına uygun olarak tüm Anadolu basınına can suyu olmasından yanayız.”


‘BASILI MEDYA YOLUN SONUNDA’


Yazılı basının sıkıntı yaşayabileceğine ve elektronik ortamda yayınlanan gazetelerin yaygınlaşacağına dikkat çeken Dim, konuşmasını şöyle sürdü:

KGK Diyarbakır'da iftar buluşması gerçekleştirdi


“Dijital dönüşümün hızına yetişmek zorundayız. Kağıda basılı medyanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dijital medya uygulamalarına ağırlık vermek zorundayız. Yeniliklere açık olmalıyız. Dönüşümle ilgili yaşanan sorunlar da elbette olacak. Bu sorunları gerekli ortamlarda dile getiriyorum. Basın İlan Kurumu’ndaki toplantılarda da sizin bana ilettiğiniz her türlü talepleri işin muhataplarına çok net bir şekilde iletiyorum. Yani sizin sorunlarınıza çözüm bulmak adına büyük bir gayret sarf ediyorum. Telefonum her zaman size açık, istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve sorunlarınızı dile getirebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince çözmek için mücadele edeceğim.”


Dim daha sonra gazetecilerden gelen soruları cevapladıktan sonra ev sahipliği için Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Çakan’a, ayrıca desteği ve katılımları için KGK meclis üyesi ve Habertürk Güneydoğu Temsilcisi M. Veysi İpek ile Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve KGK meclis üyesi Felat Bozarslan’a da teşekkür etti. (KGK/BÜLTEN)

Kaynak: KGK

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05 Nis 2024 - 01:29 - Siyaset

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