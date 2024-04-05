- Yaşam

Avcı böcekler doğaya salındı

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AKDENİZ ve Karadeniz bölgesinde yayılmaya başlayan kahverengi kokarca zararlı böceğiyle mücadele için Antalya'da portakal bahçesine Trissolcus Japonicus avcı böceği salındı.

Avcı böcekler doğaya salındı mask
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Böcek, zararlının yumurtalarını parazitleyip doğal mücadeleyle ilaç kullanımının önüne geçecek. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), bölgede üretim yapan çiftçiler için zararlılarla mücadelede kimyasal kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Aksu ilçesinde portakal üreticilerinin ilaç kullanımının azaltılması için kahverengi kokarca zararlısına karşı, Trissolcus Japonicus faydalı böceği salındı. Ağaçlara tüpler içinde bırakılan Trissolcus Japonicus, kısa sürede alandaki ağaçlarda yayılarak zararlı böceğin konaklamasının önüne geçecek. Antalya Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, zararlı ve hastalıklarla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Kahverengi kokarca dediğimiz ve birçok hastalığa neden olan zararlının avcısını salıyoruz. Bu böcekler faydalı böcekler. Doğada zararlı böceklerin yumurtalarını parazitliyor. Oradan çıkan böcekler de faydalı böcek oluyor" dedi. Binin üzerinde böcek salımı yaptıklarını kaydeden Erkal, zirai mücadelede kimyasal yöntemin, mücadelenin son adımı olduğunu, bu yöntemin ise doğal ve etkili olduğunu söyledi.BATEM Müdürü Abdullah Ünlü de biyolojik mücadelenin yıllardır sürdüğünü aktardı. Pis kokulu kokarca böceğinin artmasıyla ilgili endişeler olduğunu belirten Ünlü, "Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bu böceğin artması yönünde endişe var. Avcı böcekler yumurtaları parazitleyip mücadele ediyor. Asıl amacımız, bu avcı böceği bünyemizde üretmek" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA

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05 Nis 2024 - 01:11 - Yaşam

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