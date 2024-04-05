74 yılda zafere çok yaklaşan 3 CHP'li

MALUM 74 yıl sonra Alanya'da belediye başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kazanıldı. Eskiler bu makama 'Riyaset Makamı' derlerdi. Yani riyaset makamı artık CHP'nin elinde.



Her seçimin dinamikleri olduğu gibi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin de Alanya'daki dinamikleri farklı tezahür etti. 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın (CHP) ilk Alanya Belediye Başkanı, 1905-1927 yılları arasında 22 yıl belediye başkanlığı yapan Ahmet Talat Efendi'ydi. Aynı zamanda İstiklal Harbi yıllarında Atatürk'ün Alanya'daki Kuvayi Milliye Reisi olan Ahmet Talat Efendi, yine aynı zamanda Müdafai Hukuk Cemiyeti Başkanıydı. Doğal olarak Ahmet Talat Efendi'den sonra gelen Alanya belediye başkanlarından 1927-1930 yılları arasında Hüsnü Şifa, 1930-1936 yılları arasında Hüseyin Hacıkadiroğlu, 1936-1942 yılları arasında Hüseyin Avni Okan ve 1942-1950 yılları arasında Muhammed Şükrü Ulusoy CHP'ye mensuptular. 1946'da çok partili hayata geçişin ardından ilk seçim 1950 yılında yapıldı. Bu seçimde Demokrat Parti'li (DP) Mithat Görgün Alanya Belediye Başkanı seçildi. 1950 yılında sona eren CHP'li Alanya Belediye Başkanı dönemi, tam 74 yıl sonra Osman Özçelik'le tekrar başladı.



KAPIYI İLK ARALAYAN ALİ RIZA ALBAY'DI



Çok partili hayata geçişin ardından seçimle gelmeye çalışan ve kapıyı ilk aralayan CHP Adayı ise Alanya'nın ilk kurmay subayı Ali Rıza Albay'dı. O yıllara dönmek isterim.



Onun adını ilk kez lise yıllarımda duymuştum. O kanımızın kaynadığı, yurtseverlik duygularının gönül ve düşünce tellerimizi titrettiği yıllardı.



"Konya'dan Alanyalı bir Kurmay Albay gelecek, belediye başkan adayı olacak" sözleri, o günlerin asude, kendi dünyasını yaşayan 15 bin nüfuslu Alanya'sına günümüzün moda deyimiyle "Bomba gibi" düşecekti. Bu isim, Alanya'nın kalabalık, köklü sülalerinden, Alanyalılar'ın deyimiyle "Yonuzlardan" Ali Rıza Aydoğan'dı.



1960 ihtilalinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı teslim almaya giden Alanya'nın ilk kurmay subayı Ali Rıza Aydoğan, 1980 ihtilalinde Kenan Evren'in 'Alanya Belediye Başkanı ol' teklifini "Ben seçimle gelemediğim yere, atamayla gelmeyi içime sindiremem. Beni bu görevden affeyleyin" diyerek reddeden bir isimdi.



Ve onu ilk kez bir akşam vakti, adayı olduğu partisinin düzenlediği akşam mitinginde gördüm. Miting, İskele Polis Merkezi'nin yanında, merhum diş hekimi Nurettin İşman'ın plaj otelinin hemen yanında düzenlenmişti. Lise birinci sınıf öğrencisiydim. Yağmurlu ve fırtınalı bir akşamdı. Adayı olduğu siyasi partinin genel başkanı ve kendi çerçeveli resimleri yan yana asılmıştı. Takdimci merhum Hasan Karagöz'dü. Aydoğan'ı kürsüye davet ederken, şöyle diyordu:



"Geniş omuzlarında pırıl pırıl kurmaylık rütbesi taşıyan hemşehrimiz Ali Rıza Aydoğan."

O küçücük yüreklerimizde, memleket, vatan duyarlılığının dışında başka hayallere yer vermediğimiz o günlerde yaptığı bu akşam konuşması, itiraf etmeliyim ki beni derinden etkilemişti. 51 yıl önce yapılan bu konuşmanın, hitabet yönünden benim dışımdakiler tarafından da beğenildiğini belirtmek isterim.



Vurguladığı bir konu vardı. Turizm konusu üzerinde ısrarla duruyordu. 1973'lerin Alanyasında turizm kelimesi pek öyle de fazla telaffuz edilmezdi. Çıraklı Erkan-ı Harp'ten merhum Galip Dere'nin şu sözü sıkça söylenirdi:

"Oğlum ende guru üzüm değil, turizm, turizm."



O akşamki mitingde söylediği şu sözler hala kulaklarımda çınlar:

ALİ RIZA ALBAY: BANA SAHİP ÇIKINIZ



"Ben kurmay albayım. Paşalık yolum açık olmasına rağmen, Alanyalı hemşehrilerimin Alanya Belediye Başkan Adayı olmam konusundaki baskılarına dayanamadım. Bu kararımda memleket sevgisi ağır bastı. Emekliliğimi istedim. Doğduğum memleketime hizmet için belediye başkanlığına aday oldum. Ben politikanın acemisiyim. Ben politikanın ayak oyunlarını bilmem. Olduğum gibi bir insanım. Sevgili hemşehrilerim, bana sahip çıkınız."



Aydoğan, çetin bir seçim maratonu sonucunda 56 oy ile kaybedecekti. İlginçliklerle dolu bir seçim yaşanmıştı. Kendi ifadesiyle, kendisine verilen 100 civarındaki oy iptal edilmişti. İlginç olan bir diğer husus da Ali Rıza Albay seçime CHP'den girerken, rakibi olan Adalet Partisi'nin Alanya İlçe Başkanı ise öz kardeşi Şükrü Aydoğan'dı.



Aslında o dev çalgıdan bir tel olan ömürlerimizde neler yaşanmıyor ki? Yaşananlar bazen bir sevincin, bazen bir elemin, hüznün parçası oluyor. 1973 yılındaki Alanya Belediye Başkanlığı seçimlerini 56 oy farkla kaybetmesi, O'nun ruh dünyasında derin izler bırakacaktır. Politikanın ayak oyunlarını bilmeyişinin acısını hep hissedecek, samimiyetsizlikleri, iki yüzlülükleri, disiplinli, kurallı bir hayatın içinden gelmiş bir insan olarak hazmedemeyecek ve bunu hatıralarında hep içi burkularak anlatacaktır.



1973 yılında 56 oy farkıyla Alanya Belediye Başkanlığı'nı kaybeden Ali Rıza Aydoğan'ı, 29 Aralık 2014 tarihinde büyük bir kalabalıkla Bektaş Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladık. Cennet mekanı olsun.



1989'DA DUMLU ÖZCAN ZAFERE ÇOK YAKLAŞMIŞTI



CHP'nin kazanmaya çok yakın olduğu seçimlerden biri de 1989 yılının mart ayındaydı. Günler öncesinden konuşulmaya başlanmıştı. "Mersin'den mühendis bir aday gelecek, CHP bu kez şanssızlığını yenecek" deniyordu. Siyasi yasakların devam etmesi sebebiyle CHP yerine Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) amblemi kullanılıyordu. Dumlu Özcan ismi kısa sürede yine son yılların moda deyimiyle Alanya gündemine bomba gibi düşecekti.



Kendisi Büyükhasbahçe Mahallesi'nden Hamdiler'in oğlu ve inşaat mühendisiydi. Dumlu ismini de şöyle almış. Eskiden Alanya'ya karayolu bağlantısının olmadığı yıllarda Alanya İskelesi'ne gelen vapurlardan birinin adı Dumlupınar'dı. Ulaşım o yıllarda deniz yoluyla sağlanıyordu. Dumlu Özcan'a hamile olan annesi, doğum için Antalya'ya bu Dumlupınar adlı vapurla gitmiş. Bu yüzden de adını Dumlu koymuşlar.



Köylerin ve beldelerin dahil edilmediği, sadece Alanya içinde yaşanan bir seçim atmosferini yaşamıştık. Sonuçta Dumlu Özcan, 200 civarındaki bir oy farkıyla DYP'li Cengiz Aydoğan karşısında seçimi kaybetmiş, CHP'liler yine hüzne boğulmuştu.



99'DA ABDURRAHMAN AÇIKALIN FIRTINASI



Ardından 99 seçimlerinde, Alanya'nın ilk İl Genel Meclis Üyesi Hasan Zihni Açıkalın'ın torunu, bir dönem CHP'nin Alanya'daki önemli isimlerinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 'Kara Eşref'im' dediği avukat Eşref Açıkalın'ın oğlu, Ziraat Mühendisi Abdurrahman Açıkalın, CHP'den aday gösterildi. Hitabeti, zarifliği, nüktedanlığı ve projeleriyle kısa sürede gündem olmayı başarmıştı. Açıkalın, kazanmaya çok yakın olduğu 99 seçimini az bir farkla ANAP'lı Hasan Sipahioğlu'na karşı kaybetti. Son 2024 seçimlerinde Abdurrahman Açıkalın, CHP'den kontenjan adayı olarak Alanya Belediye Meclisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi seçildi. Böylece Alanya'nın ilk İl Genel Meclis Üyesi olan dedesinin Antalya'daki koltuğunu, bir anlamda devralmış oldu.



CHP, Aydoğan, Özcan ve Açıkalın ile çok yaklaştığı Alanya Belediye Başkanlığı'nı Osman Özçelik'le kazandı. Alanyamızda CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın rüyası böylelikle gerçek oldu. Alanyamıza hayırlı uğurlu olsun. Atadan CHP'li olan Osman Tarık Özçelik'e de başarı diliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi