Kaza sonrası trafikte birbirine girdiler

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerde hasar oluşurken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.