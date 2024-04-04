Kaza sonrası trafikte birbirine girdiler

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerde hasar oluşurken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA