04 Nis 2024 - 23:19- Gündem G:

Survivor Pınar'dan Sema ile kavgasına dair flaş açıklama! Görüntüler yayınlanmamış

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Survivor All Star'da Pınar Saka, kavga ettiği Sema Aydemir hakkında bomba ifadeler kullandı.

Survivor Pınar'dan Sema ile kavgasına dair flaş açıklama! Görüntüler yayınlanmamış mask
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Survivor All Star 2024 yarışmasında kırmızı takımda yer alan Pınar Saka Sema Aydemir ile yaşadığı olayla gündeme gelmişti. Şiddete maruz kalan Pınar konuya dair elendikten sonra da konuşmazken Sema ise diskalifiye sonrası çeşitli göndermelerde bulunmuştu.

Acun Ilıcalı ise "Yani öyle bir şey ki şu anda ekibimiz dışarıda Pınar-Sema savaşını yatıştırmakla meşgul" demişti. Pınar Milliyet'e bu konuda ilk kez konuştu.

Pınar Saka "Söylediklerimin bir kısmı zaten ilk geldiğinde diğer arkadaşlarımın konseyde ona söylediği şeylerdi. Mağduriyet şeyini çok iyi yapar, başarılıdır" dedi.

Survivor Pınar'dan Sema ile kavgasına dair flaş açıklama! Görüntüler yayınlanmamış

"RUHSAL ZARAR VERİLDİ"

Survivor Pınar devamında ise "Yaşanan çok tatsızdı, böyle bir TV şovuna üstelik de kaçıncı kere katılan bir insanın benden daha hakim olduğu kurallarla daha kendine sahip olabilmesini isterdim ben. Böyle bir şeye maruz kalmak istemezdim" dedi.

Sema'yı sert şekilde eleştiren Pınar "Fizikselden ziyade ruhsal zarar verdi o yüzden halay çekebilir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANMAMIŞ

Pınar Saka ekranda yaşananların 10'da birinin gösterildiğini söyleyerek "O da şiddet içermeyen kısım. Gözün altındaki kısımdan bahsediyor ben öyle bir şey yapsaydım Acun Medya beni orada 2 saniye tutmazdı. O kadar durdurulamaz bir haldeydi ki o arada olabilir. Acun Bey'in beyin takımı defalarca kez izledi görüntüleri ben yapmış olsam cezasız olmazdı" dedi.

Kaynak: MYNET

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04 Nis 2024 - 23:19 - Gündem

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