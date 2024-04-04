04 Nis 2024 - 23:07- Magazin G:

Zeynep Bastık yatırımını nereye yaptığını açıkladı

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 40 milyon TL'lik lüks yazlığıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bastık, yatırımını nereye yaptığı açıkladı.

Zeynep Bastık yatırımını nereye yaptığını açıkladı mask
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Şarkı performanslarının yanı sıra  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatındaki değişikliklerden bahsetmişti.

Son dönemde konserden konsere koşan ve kazancını artıran ünlü şarkıcı Urla'dan 40 milyon TL'ye lüks bir yazlık almıştı. İzmir-İstanbul arası mekik dokuyan Zeynep Bastık yatırımı nereye yaptığını açıkladı.

Şimdilerde yatırım yöntemlerinden bahseden ünlü şarkıcı, parayı çarçur etmeden en doğru şekilde değerlendirdiğini dile getirdi.

YATIRIM ŞEKLİNİ AÇIKLADI

Parasının hesabını iyi bildiğini ve çarçur etmediğini söyleyen şarkıcı, “Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissediyorum. Benim için yatırım topraktır. Alışverişe çok para harcamam” dedi

Kaynak: MYNET

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04 Nis 2024 - 23:07 - Magazin

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