İki parti grubu birbirine girdi; belediyenin önünde silah sesleri duyuldu

Uğurludağ ilçesinde 31 2024 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP adayı Zeki İpek 1533 oy alırken, 92 oy ise geçersiz sayıldı. MHP İlçe Teşkilatı, İlçe Seçim Kurulu başta olmak üzere, İl Seçim ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

RED CEVABIYLA ORTAM GERİLDİ

Üç yerden de ret cevabı gelmesi üzerine akşam saatlerinde ortam gerildi ve iki grup arasında arbede çıktı, belediye önünden silah sesleri duyuldu. İki grup arasında arbede çıkan arbede, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın da devreye girmesiyle daha fazla büyümeden engellendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, boş kovanlar bölgeden toplandı. Cumhuriyet Savcılığı, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA