Patlama sesi herkesi korkuttu. Evi bir anda alevler kapladı

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, elektrik dağıtım firması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evi sardı ve çevredekiler patlama sesiyle kısa süreli panik yaşadı.
AİLE HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen İsmail Uslu, eşi Nermin Uslu ve oğlu Ömer Uslu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise alevleri kontrol altına almaya çalışırken jandarma çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşların yanan eve yaklaşmasını engelledi. Elektrik dağıtım firması ekipleri ise mahallenin elektriğini kesti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.