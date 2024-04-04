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Peugeot nisan kampanyasını duyurdu: Yüzde 0 faizli kredi fırsatını kaçırmayın

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Peugeot'da nisan kampanyasında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor

Peugeot nisan kampanyasını duyurdu: Yüzde 0 faizli kredi fırsatını kaçırmayın mask
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Otomotivde yenilikçi teknolojileri sportif tasarım ve yüksek sürüş keyfiyle birleştiren Peugeot, cazip avantajlarla dolu nisan ayı kampanyasını başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.

YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor. C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

CAZİP FİYATI VE 12 AY VADE SEÇENEĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından faydalanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.


Yenilenen versiyonu ile tasarım ve teknolojisini güncelleyen hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli yeni Peugeot 208'i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekan özellikleriyle sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi yeni 508 modeline sahip olmak isteyen sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

YÜKSEK KONFOR VE VERİMLİLİK BİR ARADA

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, 110 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor. PEUGEOT'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 190 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bir, yüzde, Yüksek

04 Nis 2024 - 22:35 - Ekonomi

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