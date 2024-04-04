Öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

Ordu'da Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler, dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri olan 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti.
Öğrencilerden 21'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2'sinin tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.