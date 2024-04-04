Yunus Emre'nin eşi Beria Özden hakkında flaş iddia! ''Şantaj, fuhuş...''

Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de gündemden düşmüyor. Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın iddiaları gündemde.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, geçtiğimiz saatlerde eski dostu Beria Özden hakkında zehir zemberek iddialarda bulundu. Bunlar arasında en öne çıkanı ise Beria Özden'in Yunus Emre'ye şantaj yaptığı üzerineydi.

Yağmur Sarnıç "Bu kadın ona şantaj yapıyor üzerinden prim yaparak ünlü olma peşinde, benim bunun fuhuş yaptığına ve temin ettiğine dair kayıtlarım ve tanıklarım var" demesi herkesi şoke etti.

Yunus Emre'nin eşi ise iddialar üzerine "İftira" diyerek haklarını arayacağını söyledi.

Kaynak: MYNET