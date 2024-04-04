Resmen sağlığımızla oynuyorlar: Tonlarca tarihi geçmiş peynir bulundu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alo Gıda 174 hattına yapılan ihbarın ardından ekipler, Yedieylül Mahallesi'nde bir işletmede denetim yaptı.
20 TON TARİHİ GEÇMİŞ PEYNİR
Denetimde son tüketim tarihi geçmiş, bir bölümü bozulmuş yaklaşık 20 ton peynir tespit edildi. Saklama koşullarına uygun olmayan soğuk hava depolarında muhafaza edilen ve işlemden geçirilip piyasaya sunulacağı değerlendirilen peynirler imha edildi. İşletmeye, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.