Oylar yeniden sayıldı: CHP kazandı

31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde İstanbul Gaziosmanpaşa’da CHP adayı Hakan Bahçetepe oyların yüzde 40.35'ini alırken AK Partili aday H. Tahsin Usta, yüzde 40.12 alarak ikinci sırada yer aldı. AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede yeniden yapılan sayım ile 848 oy farkla CHP’li Hakan Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı oldu.

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!"

848 OY FARKI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden sayım sonucunda 848 oy farkı olduğunu belirtti. Çelik, " Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" dedi.

Kaynak: KARAR