04 Nis 2024 - 21:41- Gündem G:

Cuma gününe dikkat! Uzmanından uyarı geldi

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Yurt genelinde artan sıcaklıklar adeta baharı bir anda getirdi. Meteoroloji ise cuma günü konusunda uyarı yaptı. İşte ayrıntılar...

Cuma gününe dikkat! Uzmanından uyarı geldi mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonuna doğru azalmasını tahmin ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu: 

“Cuma gününden itibaren de sıcaklıklar artık yurt genelinde mevsim normalleri civarına kadar inecektir” 

Bazı bölgelerde meydana gelen toz taşımını ile ilgili de konuşan Şahbaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yurdumuz şu anda yüksek basınç merkezin etkisinde. Bu sebeple yurdun büyük bir kesiminde az bulutlu açık bir hava hakim. Yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde ise yer yer parçalı bulutlu hava hakim.Hafta sonuna doğru sıcaklıkların azalmasını bekliyoruz.  Doğu Karadeniz'de Sinop, Samsun çevrelerinde yağmur bekleniyor. Ayrıca Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı, Iğdır'da ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde, yüksek bölgelerde sağanak yağışlar görmeyi bekliyoruz.

SICAKLIKLAR CUMA GÜNÜ DÜŞÜYOR

Son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Bugünden itibaren sıcaklıkların azalmasını bekliyoruz. Cuma gününden itibaren de sıcaklıklar artık yurt genelinde mevsim normalleri civarına kadar inecektir.

ASTIMI OLANLARA UYARI

Geçen hafta Afrika üzerinden yükselen tozlar, önce Balkanlar üzerine oradan da ülkemizi etkilemeye başladı. Ülkemizde çok büyük etkilerini görmüyoruz. Hayatı çok etkilemesini beklemiyoruz. Raporlarımızda belirttik ancak herhangi bir uyarı yayınlamadık bununla ilgili. Hayatı çok olumsuz etkilemeyecek ama yine de özellikle astım ve solunum rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var.

Toz taşınımı şu anda Marmara ve kıyı Ege'de daha fazla görünüyor. Önümüzdeki günlerde yarından itibaren bu tozun daha da azalmasını bekliyoruz. Sonraki günlerde de herhangi bir toz taşınımı olmayacak ülkemizde."

Kaynak: ANKA

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04 Nis 2024 - 21:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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