Antalya'da 3 ilçe belediye başkanı mazbatalarını aldı

Cem Kotan'a mazbatası, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Selen Gönültaş tarafından verildi. Devir teslim töreni için belediye binasına geçen Kotan ve belediye meclis üyeleri, Türk bayrakları taşıyan partililer tarafından davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Kotan, görevi Semih Esen’den törenle devraldı. Kotan'ı tebrik eden Esen, başarılar diledi. Kotan ve Esen birbirlerine çiçek verdi. Başkan Kotan da katkılarından dolayı Esen'e plaket takdim etti.

'SEÇİMİN KAZANANI GENÇLERDİR'

Törenin ardından belediye binası önünde kalabalığa seslenen Kotan, "Ben her yerde ' Antalya'yı ve Konyaaltı'nı çok güzel bir oyla alacağız.' dedim. Bunu başardık arkadaşlar. Bu süreci başlatan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bu süreci taçlandıran genç, dinamik Genel Başkanımız Özgür Özel'e teşekkür etmek istiyorum. Bu seçimin kazananı gençlerdir, kadınlardır ve emeklilerdir. Bu seçimi kazanan, bastonuyla oyunu kullanan yaşlılardır." diye konuştu.

'ŞİMDİ DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞMA VAKTİDİR'

Korkuteli Belediye Başkanı seçilen Saniye Caran da İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan mazbatasını aldı. Desteklerinden dolayı Korkuteli halkına teşekkür eden Caran, "Şimdi dur durak bilmeden çalışma vaktidir. Hep söyledim, yine söylüyorum. Hep birlikte kazandık, hep birlikte yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

'ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE ÇIKARMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ'

Manavgat Belediye Başkanı seçilen Niyazi Nefi Kara ise ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak belediye binasına geçti. Burada toplanan kalabalığa seslenen Kara, yoğun bir seçim sürecinin ardından göreve seçildiklerini belirterek, "Manavgat'ta 3 dönemdir başarılı bir şekilde görevi yürüten değerli Başkanımız Şükrü Sözen'e hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Şükrü başkanımızdan devraldığımız bu kutlu ve onurlu görevimizde, çıtayı daha da yükseğe çıkarmak için canla başla çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı