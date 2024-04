Memleket Partisi sözcüsü istifa etti

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

"TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ"

Özkal şunları ifade etti:

"Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.

Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti.Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."

Kaynak: MYNET