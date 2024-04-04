Korkunç olay! Otomobil kullanırken erkek arkadaşı bıçakla boğazını kesti

Haber albümü için resme tıklayın

Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçakla boğazı kesilen kadın ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 istasyonu yanında meydana geldi. İddiaya göre F.C. (42), yönetimindeki 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken, erkek arkadaşı E.B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçakla F.C.'yi boğazından yaraladı. Bıçak darbesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı otomobil, üst geçidin merdiven demirlerine çarptı. Ağır yaralanan F.C., istasyonda bulanan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA