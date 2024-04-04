04 Nis 2024 - 20:44 - Asayiş

Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü; 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sırasında 1 kişinin ölümü, 12 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı, taşlı ve sopalı kavgayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 5’i tutuklandı. 12 şüphelinin serbest bırakıldığı olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.