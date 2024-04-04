Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü; 5 kişi tutuklandı

31 Mart’ta sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 3’ü adli kontrolle 12 şüpheli serbest bırakıldı. Yaralılardan 3’ünün hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili olarak aranan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.