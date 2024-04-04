Brand Alanya Belediyespor'un Avrupa hayali başka bahara kaldı: 3-2

BRAND Group Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Axa Sigorta Efeler Ligi play-off ikinci maçında bugün Spor Toto'ya deplasmanda konuk oldu. İlk maçta rakibine 3-2'lik skorla kaybeden kırmızı beyazlı ekip, Spor Toto'ya ikinci maçta da aynı skorla kaybederek Avrupa kupalarına katılma hayalini erteledi. Uzatmaya giden ilk seti 28-26 kazanan Brand Group Alanya Belediyespor, ikinci sette 25-22'lik skorla yenildi. Ev sahibi ekip üçüncü seti de 25-21 maçta durumu 2-1'e getirdi. Pes etmeyen temsilcimiz üçüncü seti 25-23 kazanarak maçta durumu 2-2'ye taşıdı. Beşinci ve son sette rakibine üstünlük kurmak için mücadele eden Brand Group Alanya Belediyespor, bu seti de 15-11'lik skorla vererek maçı 3-2 kaybetti. İlk 2 maçını kaybederek Avrupa kupalarına katılma hayalini gelecek yıla erteleyen kırmızı beyazlı ekip, 11 Nisan'da Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Alanya'da ağırlayacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.