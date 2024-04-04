Brand Alanya Belediyespor'un Avrupa hayali başka bahara kaldı: 3-2

BRAND Group Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Axa Sigorta Efeler Ligi play-off ikinci maçında bugün Spor Toto'ya deplasmanda konuk oldu. İlk maçta rakibine 3-2'lik skorla kaybeden kırmızı beyazlı ekip, Spor Toto'ya ikinci maçta da aynı skorla kaybederek Avrupa kupalarına katılma hayalini erteledi. Uzatmaya giden ilk seti 28-26 kazanan Brand Group Alanya Belediyespor, ikinci sette 25-22'lik skorla yenildi. Ev sahibi ekip üçüncü seti de 25-21 maçta durumu 2-1'e getirdi. Pes etmeyen temsilcimiz üçüncü seti 25-23 kazanarak maçta durumu 2-2'ye taşıdı. Beşinci ve son sette rakibine üstünlük kurmak için mücadele eden Brand Group Alanya Belediyespor, bu seti de 15-11'lik skorla vererek maçı 3-2 kaybetti. İlk 2 maçını kaybederek Avrupa kupalarına katılma hayalini gelecek yıla erteleyen kırmızı beyazlı ekip, 11 Nisan'da Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Alanya'da ağırlayacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi