22 yaş küçük sevgilisi ile yakalanan Soner sinirden deliye döndü: İşinizi doğru yapın

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. 18 yıllık evliliğini ihanet nedeniyle 18 yıllık evliliğini ihanet nedeniyle bitiren Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.

'İŞİNİZİ DOĞRU YAPIN'

52 yaşındaki ünlü şef, 30 yaşındaki Aslı Turanlı ile önceki akşam bir mekanda sarmaş dolaş yemek yerken görüntülendi. Kameraları görünce rahatsız olan çift, sabaha karşı başka bir mekana gitti. Mekanda sarmaş dolaş görüntülenen çiftten Sivrioğlu, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek kızdı.

Kaynak: Haber Merkezi