Karın ağrısıyla hastaneye gitti; herkesi şoke etti: Canlı yılan çıktı

Vietnam'ın Quang Ninh eyaletindeki hastaneye 34 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede çekilen röntgen ve ultrasonda hastanın midesinde yabancı bir cisim olduğu görüldü. Doktorların tam olarak ne olduğunu anlamadıkları şeyin hastanın bağırsaklarının delinmesin ve karın iç duvarının şişip ağrımasına neden olduğunu anlaşıldı.

CANLI YILAN BALIĞI ÇIKARILDI

Ameliyata alınan hasta adamın midesinde hala canlı olan bir yılan balığı olduğu görüldü. Bu olay karşısında doktorlar şoke oldu. Doktorlar yılan balığının anüsüne girdiğini, kalın bağırsağından yukarı kaydığını, bağırsağını ısırdığını ve karnına girdiğini tahmin ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi