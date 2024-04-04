Feci kaza! Kamyon tıra arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kamyonun park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada Tuncay Acun (48) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Aksaray E- 90 karayolu Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Acun yönetimindeki 35 AD 6706 plakalı kamyon, yol kenarında park halinde bulunan E.Ç. yönetimdeki 47 ADF 254 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelene sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kamyon sürücüsü Tuncay Acun'un yaşamını yitirdiği belirlendi, tır sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuncay Acun'un cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.