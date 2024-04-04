İlginç görüntü! Otomobilin motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oto tamircisi, kaputunu açıp, motor kısmına oturduğu otomobildeki arızayı seyir halindeyken bulmaya çalıştı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Oto tamircisi olduğu iddia edilen kişi, otomobilin motor kısmındaki arızayı tespit etmek için tehlikeli bir yönteme başvurdu. Otomobilin kaputunu açarak, motor kısmına oturan tamirci, seyir halindeyken arızayı tespit etmeye çalıştı. O anlar, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: DHA