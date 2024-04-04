Bir yangın daha! Metro inşaatında bir anda dumanlar yükseldi

Gebze ve Darıca ilçeleri arasında yapımı devam eden metronun Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki şantiyesinde bugün henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler ihbarda bulundu. Tünele giren itfaiye ekipleri, içerideki atık ve yalıtım malzemelerindeki küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, tünelde duman tahliyesi yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA