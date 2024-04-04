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Jülide Kural'dan flaş Kadir İnanır açıklaması: Yeni hastaneye yerleştirildi

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Sanatçı Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ayrıldığını, tedavisinin rehabilitasyon süreci için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştirildiğini açıkladı.

Jülide Kural'dan flaş Kadir İnanır açıklaması: Yeni hastaneye yerleştirildi mask
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Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir İnanır geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tutulmuştu. İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı. Durumu iyiye giden İnanır'ın salı günü akşam saatlerinde, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ayrıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Kadir İnanır'ın sosyal medya hesabından açıklama yapan 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın tedavisinin rehabilitasyon sürecine başlanaması için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştirildiğini belirtti. Kural, açıklamasında şunları söyledi:

'REHABİLİTASYON SÜRECİNE BAŞLIYORUZ'



"Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim; Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik. Öncelikle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale ve sonrasında uygulanan son derece dikkatli ve emekle bezeli dokuz günlük süreç için doktorlar ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlara söz verdik, rehabilite süreci ve fizik tedavi sorasında Kadir İnanır ile el ele ziyarete gideceğiz."

'ZAMANA VE SABRA İHTİYAÇ VAR'

Biliyorum, en çok Kadir İnanır nasıl diye merak ediyorsunuz. Sizlere iyi haber vermekten çok mutluyum. Son derece ince eleyip sık dokuyan, olağanüstü doktorlarımızın inisiyatifinde; her gün, her bakımdan biraz daha iyiye gidiyor. Ama elbette zamana ve sabra ihtiyacı var. Hep dediğimiz gibi; güçlüdür Kadir İnanır ve ona ulaşan böylesine bir sevgi ve saygıyı hissederken eminim bunu da atlatacaktır. Ve son bir söz ya da gözlem: Tüm bu zorlu süreçlere inat, o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus'un gücü, Paris'in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki!" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA

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04 Nis 2024 - 18:28 - Magazin

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