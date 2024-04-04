- Magazin

Eda Ece anne oldu. Yeni nesil isimlerine sıcak bakmıyordu, tercihi şaşırttı

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz yaz evlenen Eda Ece anne oldu. Yeni nesil isimlerine sıcak bakmayan Ece'nin bebeğine verdiği isim ise herkesi şaşırttı.

Eda Ece anne oldu. Yeni nesil isimlerine sıcak bakmıyordu, tercihi şaşırttı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini geçtiğimiz yıl 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.


Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştukları Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabından duyuruldu. Hamileliğinde yaptığı bir açıklamada 'Yeni nesil isimlerini sevmiyorum. Lili, lolo gibi isimler yerine annemin ismi Ayşe onu koyarız' demişti. Çiftin kızlarına Mina İpek ismini vermesi ise Ece'nin açıklamalarından sonra duyanları şaşırttı. 

KULÜPTEN AÇIKLAMA


Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada; "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek’e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi’ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.


Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, devam, sağlık, Bir, Gelen, Galatasaray

04 Nis 2024 - 18:19 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ünlü şef genç kadınla yakalandı: İşte kareler... mask
Ünlü şef genç kadınla yakalandı: İşte kareler...
İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a ilginç teklif mask
İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a ilginç teklif
Ünlü şarkıcı 'kocam' diye başkasının kocasını paylaştı; ortalık karıştı mask
Ünlü şarkıcı 'kocam' diye başkasının kocasını paylaştı; ortalık karıştı
Üç Kız Kardeş dizisinin final tarihi belli oldu mask
Üç Kız Kardeş dizisinin final tarihi belli oldu
Ayşe Hatun Önal'dan yasak aşk skandalı! Evli adama 'kocam' dedi mask
Ayşe Hatun Önal'dan yasak aşk skandalı! Evli adama 'kocam' dedi
Aydilge'den iyi haber: Eskisinden daha iyi olacağım mask
Aydilge'den iyi haber: Eskisinden daha iyi olacağım
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber