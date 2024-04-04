Eda Ece anne oldu. Yeni nesil isimlerine sıcak bakmıyordu, tercihi şaşırttı

Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini geçtiğimiz yıl 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.





Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştukları Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabından duyuruldu. Hamileliğinde yaptığı bir açıklamada 'Yeni nesil isimlerini sevmiyorum. Lili, lolo gibi isimler yerine annemin ismi Ayşe onu koyarız' demişti. Çiftin kızlarına Mina İpek ismini vermesi ise Ece'nin açıklamalarından sonra duyanları şaşırttı.





KULÜPTEN AÇIKLAMA



Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada; "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek’e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi’ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.







Kaynak: Haber Merkezi