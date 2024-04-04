Akşener'e ilk rakip belli oldu

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Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Seçimlerin ardından üst düzey istifalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak dün görevlerini bıraktı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da 31 Mart seçim akşamı, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya çağırarak partisindeki görevinden istifa etmişti.

İYİ Parti seçimlerde yüzde 0,63 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini altıncı sırada tamamladı. Parti, Türkiye genelinde de yüzde 3,77 oranında oy aldı. Yerel seçimler sonrası istifa çağrıları da yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı basın açıklamasında olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

Kaynak: KARAR