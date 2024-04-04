- Asayiş

Ankara'daki dev yangının çıkış nedeni ortaya çıktı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan ve 16 saat sonra söndürülen yangında 9 iş yeri kül oldu. Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastiğinden ayrıştırmak için ateş yakmaları nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Ankara'daki dev yangının çıkış nedeni ortaya çıktı mask
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Hurdacılar Sitesi'nde, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Karadan 111 araç, havadan da helikopter ve uçaklarla yapılan müdahale sonucu yangın sabaha karşı 16 saat sonra söndürüldü. Sabah saatlerinden itibaren de soğutma çalışması yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yangın bölgesindeki incelemeleri devam ederken, alanda hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre bölgede bulunan 9 iş yeri kül oldu.

KABLOLARI PLASTİKTEN AYIRMAK İSTERKEN YANGININ ÇIKTIĞI ANLAŞILDI

Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastikten ayırmak isterken yaktıkları ateşin neden olduğu ileri sürüldü. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangına neden oldukları değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. sorgularından sonra adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşından küçük olan A.F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.F.E.'nin ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alındı. A.F.E. ifadesinin ardından sevk edildiği Ankara 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kaynak: DHA

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04 Nis 2024 - 17:53 - Asayiş

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