Muhtar mazbatasını alamadan öldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden mahalle muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, kendi iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayhan Küçükyılmaz, Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Ayhan Küçükyılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
2019 yılında mahallesinde muhtar seçilen Küçükyılmaz, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde ikinci kez seçilmişti. Küçükyılmaz'ın henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.