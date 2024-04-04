Muhtar mazbatasını alamadan öldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden mahalle muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, kendi iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayhan Küçükyılmaz, Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Ayhan Küçükyılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2019 yılında mahallesinde muhtar seçilen Küçükyılmaz, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde ikinci kez seçilmişti. Küçükyılmaz'ın henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.

Kaynak: KARAR