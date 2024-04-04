- Siyaset

Geçersiz oylar kayboldu; seçim tekrarlanacak

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 adayın eşit oy alması nedeniyle yapılan itirazın ardından yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında geçersiz oy pusulalarının kaybolduğunun tespit edilmesi üzerine muhtarlık seçimlerinin 1 mahallede yeniden yapılmasına karar verildi.

Geçersiz oylar kayboldu; seçim tekrarlanacak mask
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Fatsa ilçesinde 11 bin 63 seçmeni bulunan Evkaf Mahallesi’nde, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 6 aday muhtarlık için yarıştı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıktaki oyların sayımına geçildi. Muhtar adayları Murat Sarıdaş ile Bülent Çivici’ye 1614'er, İlyas Adem’e 1381, İsmet Bulgu’ya 1186, Alaaddin Şadi’ye 849 ve Cemal Yarız’a 220 oy çıktı.

15 GEÇERSİZ OYUN KAYBOLDUĞU ANLAŞILDI

Muhtar adayları Sarıdaş ile Çivici’nin oylarının eşit çıkmasının ardından İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunuldu. Kurul, muhtarlık oylarının yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların tekrar sayımı yapıldığı sırada 15 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirlendi. Yapılan toplantının ardından muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran’da yeninden yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA

# seçim, Mart, 2 Haziran, Muhtarlık

04 Nis 2024 - 17:02 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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