Zafer Algöz'ün 24 gün içinde ikinci acı günü!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hayatını kaybeden oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz (87), kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Annesi Güner Algöz'ü (83), 8 Mart'ta kaybeden oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz de önceki gün, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cevdet Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Caminin avlusunda taziyeleri kabul eden Zafer Algöz'ü, müzisyen Hüsnü Şenlendirici, yazar Can Yılmaz, oyuncular Erkan Can, Bülent Şakrak ve Umut Kurt ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

Zafer Algöz, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Usta oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik… 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko Babamız'ı 4 Nisan Perşembe öğle namazına müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Cami'nden uğurlayacağız. Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Kaynak: DHA