Kayıp aranıyordu; ölü bulundu. Gerçek şoke etti

Çiftçi Mustafa Acar'a ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgede yaptığı aramada Mustafa Acar, Cılımbız mevkisinde ölü bulundu.

BOYNUZ DARBELERİ ÖLDÜRMÜŞ

Sağlık ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı kontrollerde Acar'ın kendi beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA