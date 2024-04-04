- Asayiş

Kayıp aranıyordu; ölü bulundu. Gerçek şoke etti

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde eve dönmeyen ve kayıp ihbarıyla aranmasına başlanan çiftçi Mustafa Acar (61) bir arazide ölü bulundu. Yapılan kontrollerde Acar'ın beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü ortaya çıktı.

Kayıp aranıyordu; ölü bulundu. Gerçek şoke etti mask
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Çiftçi Mustafa Acar'a ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgede yaptığı aramada Mustafa Acar, Cılımbız mevkisinde ölü bulundu.

BOYNUZ DARBELERİ ÖLDÜRMÜŞ

Sağlık ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı kontrollerde Acar'ın kendi beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

# ilgili, acil, sağlık

04 Nis 2024 - 16:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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