Arçelik ismi tarihe gömülüyor! Atık o isim kullanılacak

Arçelik kurumsal markasında değişime gidiyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik AŞ'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak.
Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştiriliyor.
Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği belirtildi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.