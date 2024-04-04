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Alanya’da inşaat sektörü şokta!

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Hazır betona gelen yüzde 30’luk zam inşaat sektöründe şok etkisi yarattı. Alanya Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Küçüker, “Bu keyfi zamların önüne geçilmesi lazım” diyerek tepki gösterdi

Alanya’da inşaat sektörü şokta! mask
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ALANYA ekonomisinin lokomotiflerinden olan inşaat sektörü her geçen gün farklı sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor. Son olarak inşaatın temel yapı malzemeleri arasında yer alan hazır betona yüzde 30 zam geldi. Gelen yüzde 30’luk zam tüm Türkiye’de tepki ile karşılandı. Alanya’da da zam tepkisi gecikmedi. Konu ile ilgili Dim TV’ye açıklamalarda bulunan Alanya Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Küçüker, “Bu durum bizi gerçekten üzüyor. Çimentoya çok ciddi bir zam yapıldı. Daha sonra hemen beton fiyatlarına yüzde 30’u aşan bir zam geldi. Çimento ve beton bizim ciddi bir kalemimiz. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a aynı konuyu ilettik. Ve aksiyon alacaklarını söylediler. Üç sene önce beton fiyatları 23 Euro’ydu. Fakat şuan ki geldiği rakam 83 Euro. Yani üç sene içerisinde 23 Euro’dan 28 Euro’ya geldi” dedi.

‘KEYFİ ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇİLSİN’


Yapılan zamların hiçbir dayanağının olmadığını söyleyen Başkan Küçüker, “Son bir sene içerisinde enerji maliyetlerinde ciddi bir artış olmadı. Son aylarda kur da herhangi bir dalgalanma yok. Daha önceki bahaneler ‘Kur dalgalandı, enerji maliyetleri arttı’ gibiydi. Öyle bir şey de yok. Yani ne oldu da yüzde 30 bu ürünlere zam veriyorsunuz? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Piyasayı tekelleştirmenin bu maliyeti insanlara yüklemenin bir anlamı yok. Bu maliyetler hepimizden çıkıyor. Çünkü bu maliyetler arttığı zaman diğer kalemlere sirayet ediyor ve en son tüketiciye yansıyor. Bu keyfi zamların önüne geçilmesi lazım” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi

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04 Nis 2024 - 16:34 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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