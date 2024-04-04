Alanya’da hap içerek intihara kalkıştı

Olay Payallar Mahallesinde meydana geldi. O.C.Y. (24) girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 30 adet hapı içti. Ailesi tarafından fark edilen genç olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.C.Y’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.