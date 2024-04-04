Türk Hava Yolları İsrail uçuşlarını durdurdu!

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'e olan uçuşlarını iptal etti. Mart 2025'e kadar Tel Aviv'e yapılan tüm seferlerin durdurulduğu açıklandı. Uluslararası havayolu şirketleri, İsrail'deki çatışmalar nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını askıya aldıklarını belirtiyorlar.
Diğer hava yolu şirketleri de aynı kararı verdi
Uluslararası diğer havayolu şirketi, İsrail'e olan uçuşlarını durdurduklarını duyurdu. Bu karar, İsrail'deki güvenlik endişeleri ve artan çatışmaların etkisiyle alındı. Havayolu şirketleri, Tel Aviv'e olan uçuşlarını askıya aldıklarını ve Mart 2025'e kadar bu durumun geçerli olacağını açıkladılar. Yolcular, seyahat planlarını yeniden gözden geçirmek ve alternatif seçenekler aramak için havayolu şirketlerinin yönergelerini takip etmeleri konusunda uyarıldı. Bu kararların, İsrail'deki güvenlik durumunun iyileşmesine kadar devam edebileceği belirtiliyor.
Kaynak: Son Mühür
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.