Türk Hava Yolları İsrail uçuşlarını durdurdu!

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'e olan uçuşlarını iptal etti. Mart 2025'e kadar Tel Aviv'e yapılan tüm seferlerin durdurulduğu açıklandı. Uluslararası havayolu şirketleri, İsrail'deki çatışmalar nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını askıya aldıklarını belirtiyorlar.

Diğer hava yolu şirketleri de aynı kararı verdi

Uluslararası diğer havayolu şirketi, İsrail'e olan uçuşlarını durdurduklarını duyurdu. Bu karar, İsrail'deki güvenlik endişeleri ve artan çatışmaların etkisiyle alındı. Havayolu şirketleri, Tel Aviv'e olan uçuşlarını askıya aldıklarını ve Mart 2025'e kadar bu durumun geçerli olacağını açıkladılar. Yolcular, seyahat planlarını yeniden gözden geçirmek ve alternatif seçenekler aramak için havayolu şirketlerinin yönergelerini takip etmeleri konusunda uyarıldı. Bu kararların, İsrail'deki güvenlik durumunun iyileşmesine kadar devam edebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Son Mühür