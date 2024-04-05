Özçelik görevi devraldı! İlk açıklamaları çok çarpıcı...

Alanya'da 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde tarihi bir başarıya imza atarak, yüzde 45,37 oyla Alanya Belediye Başkanı seçilen CHP'Lİ Osman Tarık Özçelik, Alanya Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını teslim aldı. Eşi ve kızlarıyla birlikte İlçe Seçim Kuruluna gelen Başkan Özçelik’e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Konferans Salonundaki törene Alanya Birinci Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü İbrahim Yasefoğlu ile görevliler katıldı.

Başkan Özçelik mazbatasını, Birinci Bölge Birinci Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz'dan aldı.

MAKAMINDA İLK AÇIKLAMA

Özçelik, başkanlık makamında yaptığı ilk açıklamada, "Biz önceki yapılan hiçbir şeyi yıkmayacağız, var olan hiçbir şeyi iptal etmeyeceğiz. Üzerine koyarak geliştireceğiz" dedi.

KUTSAL GÖREVİMİZE BAŞLIYORUZ

Törende kısa bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kutsal göreve başladıklarını belirterek, emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti. Özçelik, mazbatasının değerinin ve sorumluluğunun büyük olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Özçelik’in konuşmasının ardından sırayla Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri'nin mazbataları takdim edildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibi, Alanya Adliye binası önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.